Juve, che flop Koopmeiners: gli impietosi numeri dell'olandese (pagato 60 mln)

vedi letture

In questo campionato ha giocato 1677 minuti, poco meno di Manuel Locatelli, poco più di Manu Koné

Gli impietosi numeri di Koopmeiners: ma per Motta l'olandese non è bocciato. Così scrive Tuttomercatoweb su uno dei grandi flop della Serie A di questa stagione, con l'olandese pagato 60 milioni da Cristiano Giuntoli per portarlo alla Juventus, senza ottenere i risultati sperati: "Teun Koopmeiners ha segnato in Serie A gli stessi gol di José Palomino, di Giovanni Leoni, di Alessandro Bianco, di Mathis Lambourde e di tanti altri ancora.

In questo campionato ha giocato 1677 minuti, poco meno di Manuel Locatelli, poco più di Manu Koné. L'impatto in campo dell'olandese arrivato dall'Atalanta è stato poca cosa, nei dati, nelle cifre, nei numeri. Thiago Motta in conferenza stampa lo ha difeso a spada tratta ma nei fatti oggi dovrebbe lasciarlo fuori dall'undici titolare contro l'Hellas Verona".