Juve, Chiellini sogna lo Scudetto: "Guardo la classifica e penso, perché no?"

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - "Passerà tanto dalle prossime due partite che dovremo affrontare: ci aspettano mesi difficili e stimolanti, ma potremo trovare una luce più grande di quella che immaginiamo oggi": così il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, in vista degli impegni contro Fiorentina in campionato e Bodo Glimt in Champions League che inizieranno a incanalare la stagione dei bianconeri.

"C'è un gruppo sano e con valori, l'obiettivo finale è tornare alla normalità di vincere - spiega il Director of Football Strategy del club in occasione del Social Football Summit che si sta tenendo in questi giorni all'Allianz Stadium di Torino - e per quanto mi riguarda è un onere e un onore esser stato qui da calciatore e poi anche dopo". Sulle parole di Spalletti che ha parlato di lottare per vincere lo scudetto: "Guardi la classifica e pensi 'Perché no?'. Siamo a novembre e soltanto a un terzo di campionato - risponde Chiellini - ed è tutto in ballo, siamo tante squadre molto vicine". (ANSA).