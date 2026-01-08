Non solo Raspadori: la Roma avvia i contatti per un ex obiettivo azzurro

Non solo Giacomo Raspadori. In queste ore, racconta Sky Sport, la Roma ha intensificato i contatti per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo difensore. E nello specifico, spiega l'emittente, il nome buono è quello di Radu Dragusin.

Il club giallorosso, dopo il summit di mercato di ieri fra Gasperini e Ryan Friedkin, ha deciso di accelerare anche in questo senso. Contatti in corso e trattativa avviata sia con l'entourage del calciatore ex fra le altre di Genoa e Juventus e pure con il Tottenham, società proprietaria del suo cartellino. Sul centrale rumeno, oltre alla Roma, è da segnalare anche l'interesse della Fiorentina che in attesa dell'ufficialità di Fabio Paratici dagli Spurs ha già prelevato il cartellino di Manor Solomon.