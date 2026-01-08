Milan, Allegri: “Lezione di maturità, dobbiamo migliorare per arrivare tra le prime 4”

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, commenta così ai microfoni di Dazn il pareggio 1-1 in rimonta nella gara contro il Genoa: "Nel calcio raccogli quello che il risultato alla fine ti dà, dobbiamo vedere il positivo da questa partita. Nonostante un primo tempo molto difficoltoso, loro sono stati bravi a chiuderci ma abbiamo avuto situazioni favorevoli poi abbiamo preso questo gol. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo aumentato l'intensità. La cosa che dobbiamo migliorare è avere la pazienza contro una squadra in grande difficoltà per non esporsi a un contropiede nel quale abbiamo rischiato di perdere la partita. E' una lezione di maturità, per raggiungere il nostro obiettivo che è arrivare tra i primi quattro dobbiamo migliorare. Stasera abbiamo avuto poca pazienza, siamo rientrati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte".

Non c'è la possibilità di andare in avanti per evitare problemi alla difesa?

"Sul gol è stato bravo Colombo, credo che Gabbia sia anche scivolato. Abbiamo troppa fretta, le partite durano 100 minuti e ci vuole un po' più di pazienza".

Che tipo di momento è questo?

"Un momento importante e difficile, dobbiamo affrontare ogni partita con calma. Dispiace non aver vinto in casa, abbiamo tirato molto ma non è servito, anzi siamo stati anche fortunati perché potevamo perderla. Per Firenze avremo quasi tutti i giocatori a disposizione e ci faremo trovare pronti".

Leao come sta?

"Ha avuto due o tre situazioni in campo aperto dove poteva fare meglio, ma in questo momento non sta benissimo però è stato sempre dentro la partita e alla fine ha segnato".