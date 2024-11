Juve, Conceicao insiste: "Non simulo, vado a mille all'ora! Col Cagliari sono stato toccato"

L'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, ha rilasciato una intervista a La Stampa oggi in edicola, dove ha parlato anche del suo futuro e del rapporto con il padre Sergio.

Torino la incuriosirà anche nel prossimo futuro? "Non mi vedo di passaggio con questa maglia, altri discorsi non li posso fare perché non tocca a me farli. Ma il progetto Juve mi piace...".

Un salto dentro un secondo cartellino giallo che le è costata la squalifica e qualche accusa di simulatore. "Sono stato toccato, l’arbitro poteva non concedere o concedere il rigore, ma non ho simulato. Io, in generale, vado sempre mille all’ora, cercando il dribbling".