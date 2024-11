Juve, emergenza clamorosa in Champions: Motta ha solo 14 giocatori di movimento

La Juventus è scesa in campo per la rifinitura pre-Champions. Domani sera i bianconeri saranno impegnati a Birmingham contro l'Aston Villa. Non hanno preso parte all'allenamento col gruppo Vlahovic e McKennie che non partiranno per Birmingham. L'emergenza continua: solo 14 uomini di movimento si sono allenati alla Continassa prima della partenza. Possibile l'utilizzo di Koopmeiners attaccante con Fagioli trequartista. Lo riporta la redazione di Sky Sport.