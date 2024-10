Juventus, Bremer dopo il grave infortunio: "Solo un'altra sfida da affrontare"

Gleison Bremer, a pochi minuti dal comunicato della Juventus sul suo infortunio al ginocchio, commenta così sui social l'accaduto: "Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus. Sempre insieme a voi. #Br3mer #FinoAllaFine".