Juventus, Cambiaso: "Scudetto? Napoli e Inter favorite, ma è tutto aperto"

Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, elogia Spalletti a La Gazzetta dello Sport: ""Ti entra nella testa, ti arriva: a volte sa essere originale in ciò che ci dice, ma coglie sempre il punto. In pochi giorni ha portato nel gruppo un bel po' di novità. E rispetto a quello che ho conosciuto in Nazionale è cambiato parecchio".

Ha detto che la Juve può iscriversi alla lotta Scudetto.

"Giusto e, direi, logico. Quando ce lo ha detto negli spogliatoi, alla Continassa, gli siamo andati tutti dietro: prima di Cremona avevamo sei punti di distacco dalla vetta, dopo Cremona ne abbiamo quattro. Le favorite? Napoli e Inter ma la lotta è apertissima e quando è così può succedere di tutto".

Quanto è stato vicino al Manchester City?

"C'è stato un interessamento lo scorso gennaio, niente di più. Le critiche? Hanno dato fastidio, ma il nostro mondo va così e non puoi farci nulla: era chiaro che non fosse la motivazione del mio calo di forma, ma, forse, fossi stato dall'altra parte lo avrei pensato anch'io. Vabbè...".