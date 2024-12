Juventus fermata da due pali: a Lecce è 0-0 al 45'

Terminato il primo tempo del Via del Mare, all'intervallo Lecce-Juventus è sullo 0-0. La Juventus manda subito un messaggio chiaro al Lecce con pressioni alte e circolazione di palla veloce, che fruttano la prima occasione già al 5': lancio di Locatelli perfetto per Yildiz, che controlla, sposta il pallone sul sinistro e crossa rasoterra, Thuram arriva all'appuntamento con il pallone, ma incredibilmente colpisce il palo a porta vuota. Dopo una fase in cui i salentini sembravano aver superato il momento di difficoltà, al 16' errore in impostazione della squadra di Giampaolo e ripartenza velocissima dei bianconeri, con Conceicao che conduce, rientra sul mancino e da fuori area trova ancora una volta il palo con il sinistro a giro. Continuano a spingere gli uomini di Motta, che al 20' arrivano nuovamente alla conclusione con Weah, ottimamente servito da Cambiaso, vera spina nel fianco della difesa giallorossa.

A parte un tiro deviato di Locatelli dal limite, la Vecchia Signora non spaventa più Falcone e così il muro eretto dal Lecce resiste e non crolla. Perin, a parte un'incomprensione con Cambiaso, non è ancora entrato in azione e si è limitato a gestire il possesso palla.