Juventus, Giuntoli rischia? Elkann riflette sul suo futuro

John Elkann sta ridisegnando l'organigramma Juve. In attesa di Conte, neppure la posizione di Giuntoli è così solida. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Elkann, sempre più presenzialista nelle decisioni che contano oltre che nelle iniezioni di capitale, vuole ridarsi una struttura forte come ai tempi dei nove scudetti di fila. Così in attesa che Antonio Conte sciolga le riserve e ridica sì alla sua amata Signora, l’organigramma dirigenziale potrebbe tornare ad allargarsi per aumentare le competenze e diversificare i ruoli.

La figura chiave sarà Giorgio Chiellini, ex bandiera e ora dirigente, che per un anno ha lavorato a stretto contatto con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino come responsabile delle relazioni internazionali ed istituzionali del club, entrando sempre più nelle dinamiche e nei meccanismi bianconeri. A lui potrebbero aggiungersi un ad (Damien Comolli) e un diesse/ capo scout (Matteo Tognozzi), con la posizione di Cristiano Giuntoli sotto osservazione".