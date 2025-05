Ricordate Pompilio? Con Giuntoli salta anche lui: arrivò alla Juve appena un anno fa

Cristiano Giuntoli si appresta a lasciare la Juventus, ma non sarà l'unico: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche i suoi collaboratori più fidati verranno allontanati dal club bianconero. Giuseppe Pompilio potrebbe ufficialmente lasciare Torino già nelle prossime ore.

Ricordiamo che Pompilio era il braccio destro di Giuntoli prima al Napoli e poi in bianconero, ma non fu liberato due anni fa come il direttore sportivo. La Juventus lo saluta dunque dopo appena un anno.