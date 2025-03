Juventus, il 4° posto è vitale: in estate riscatti e volontà di acquisto per 160mln

vedi letture

La Juventus deve qualificarsi alla prossima Champions League. Tradotto: ad oggi, col posto extra (il 5°) sempre più difficile da aggiungere, la quarta posizione è l'ultimo baluardo di una stagione complessa che ha visto i bianconeri perdere in Supercoppa Italiana e venire eliminati prematuramente da Coppa Italia e Champions League.

Che la squadra debba trovare le forze per mantenere la quarta posizione fino a fine campionato è stato detto, sottolineato e ribadito un po' da tutti: Thiago Motta, Giuntoli e dirigenza. I motivi sono quelli del risultato sportivo e del prestigio, ma anche e soprattutto legati al fattore puramente economico e di pianificazione futura. Per dare un'idea: la phase league dell'edizione di quest'anno ha portato nelle casse bianconere circa 65 milioni di euro. Soldi che hanno in parte ripagato l'imponente campagna acquisti della scorsa estate e che, in prospettiva futura, serviranno (servirebbero) per sorreggere i tanti e costosi riscatti da mettere a bilancio nei prossimi mesi. A scriverlo è TMW.

Non solo Kolo Muani e Conceiçao

Kolo Muani ha sorpreso positivamente un po' tutti dal giorno del suo arrivo in prestito secco dal PSG. Tanto che la Juventus ha già avviato i contatti per un eventuale acquisto al termine della stagione: la direzione è giusta, ma per il cartellino i campioni di Francia chiederanno non meno di 50 milioni di euro. Discorso molto simile per Conceiçao: il prestito secco ma oneroso (7 milioni) nasconde una sorta di corsia preferenziale col Porto che, per lasciar partire il giocatore a titolo definitivo, si trincera dietro la clausola da 30 milioni. Trattabili? Probabilmente sì visto l'esborso già garantito, ma comunque per i due cartellini serviranno (servirebbero) non meno di 80 milioni. Ci sono poi tutti gli altri: Kelly ha un obbligo da 14,5 milioni di euro (pagabili in 3 esercizi). Renato Veiga è in prestito secco, per l'eventuale acquisto dal Chelsea servirebbero non meno di 30 milioni. Quindi Nico Gonzalez, il cui obbligo di riscatto è pattuito a 25 milioni di euro (pagabili in 3 esercizi) e Di Gregorio: l'obbligo di riscatto in questo caso è di 13,5 milioni di euro (pagabili in 3 esercizi). Un totale superiore ai 160 milioni di euro, fra obblighi di riscatto e volontà di acquisto. Una cifra decisamente importante che, al netto delle singole decisioni tecniche da fare a fine anno, fa capire bene perché per la Juventus sia vitale qualificarsi alla prossima Champions League.