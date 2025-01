Ultim'ora Juventus, Kolo Muani è sbarcato a Torino: domani le visite mediche

Randal Kolo Muani è da pochi minuti sbarcato all'aeroporto di Caselle a Torino ed è pronto a dare il via alla sua nuova avventura con la maglia della Juventus. L'attaccante francese arriva in bianconero dal PSG con la formula del prestito secco fino al termine della stagione, quando verosimilmente le due società si siederanno nuovamente al tavolo delle trattative per riprendere in mano la questione anche valutando il rendimento del giocatore in questa seconda parte di campionato in Serie A.

Il giocatore è stato accolto allo scalo torinese dalla società bianconera e, a differenza di quanto trapelato nelle scorse ore, le visite al J Medical saranno svolte solo nella mattinata di domani. Una volta superati i controlli medici, il giocatore potrà firmare il suo nuovo contratto con la Juventus e mettersi immediatamente a disposizione del tecnico Thiago Motta. A riportarlo è Tuttomercatoweb.