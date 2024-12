Juventus mai così male da 26 anni: numeri horror per Thiago Motta

La Juventus ha ottenuto solo 6 successi nelle prime sedici giornate di campionato. Un risultato così negativo non si registrava dalla stagione 1998/99, l'ultima con Lippi che poi fu esonerato a dicembre, al suo posto Ancelotti. Nell'anno successivo lottò fino alla fine per lo scudetto, vinto poi dalla Lazio. Alla fine fu settimo posto.

I 10 pareggi, di cui 6 in 9 partite disputate allo Stadium, rendono molto relativa l'imbattibilità della squadra di Thiago. La Juve ha ottenuto il bottino pieno in casa solo alla prima di campionato (3-0 al Como), contro la Lazio su autorete e in superiorità numerica (1-0) e nel derby della Mole (2-0 al Toro). Poi pari con Roma (0-0), Napoli (0-0), Cagliari (1-1), Parma (2-2), Bologna (2-2) e Venezia (2-2). Sono 13 i gol realizzati, 7 subiti.