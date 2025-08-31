Juventus, Nico Gonzalez si avvicina all'Atletico: si tratta per il prestito

vedi letture

Passi avanti per il trasferimento di Nico Gonzalez dalla Juventus all'Atletico Madrid. I due club stanno cercando di stringere per il trasferimento dell'esterno argentino classe 1998, atteso nella capitale spagnola dal suo connazionale in panchina Diego Simeone. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, si avvicina la possibile fumata bianca sulla base di un'operazione di prestito con diritto di riscatto.

La partenza di Nico Gonzalez verso l'Atletico Madrid a questo punto potrebbe davvero spalancare le porte all'arrivo in bianconero di Edon Zhegrova, esterno kosovaro (da qualche giorno ha però anche la doppia cittadinanza albanese, che lo rende un comunitario per il calcio italiano) entrato nell'ultimo anno di contratto con il Lille e grande obiettivo di mercato della Juve da settimane e accostato in precedenza anche al Napoli. Su Zhegrova, però, c'è anche l'Olympique Marsiglia di De Zerbi.