Ufficiale Juventus, problemi per Thiago Motta: doppio infortunio dopo il Como, il report medico

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - La Juventus è costretta a fare i conti con due infortuni: Timothy Weah e Khephren Thuram, infatti, devono fermarsi per problemi muscolari. "Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra" la diagnosi che riguarda il centrocampista francese, "Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra" l'infortunio riscontrato al laterale americano. Entrambi verranno sottoposti a nuovi controlli tra una decina di giorni, di conseguenza il tecnico Thiago Motta non li avrà a disposizione per la trasferta di Verona contro l'Hellas lunedì 26 agosto. (ANSA).