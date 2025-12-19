Juventus, riecco Milik tra i convocati! Spalletti: "Come un bambino felice"

Juventus, riecco Milik tra i convocati! Spalletti: "Come un bambino felice"
Oggi alle 17:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - "Domani Milik sarà convocato, è come un bambino felice": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sul rientro a disposizione del polacco a 574 giorni dalla sua ultima apparizione in campo.

"Ha la possibilità di rifare il gioco che gli è sempre piaciuto - continua l'allenatore sull'attaccante classe 1994 - e ha caratteristiche importanti, sa fare molto bene il suo ruolo". (ANSA).