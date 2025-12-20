Ufficiale Juventus-Roma, annunciate le formazioni: le scelte di Spalletti e Gasperini

vedi letture

La corsa alla Champions League passa dall’Allianz Stadium, teatro del big match del Saturday Night valido per la sedicesima giornata di Serie A. Di fronte Juventus e Roma, separate da pochi punti e da una sola posizione in classifica: i bianconeri sono quinti, i giallorossi quarti con quattro lunghezze di vantaggio. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Openda

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala