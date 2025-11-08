Juventus-Torino, le formazioni: Baroni sceglie una coppia d'attacco tutta (ex) azzurra
Allo Stadium è il giorno di Juventus-Torino, derby della Mole arrivato all’episodio numero 211 in partite ufficiali. I bianconeri cercano continuità, alla terza uscita con Spalletti in panchina, mentre i granata, dopo il pareggio nel girone di ritorno dello scorso campionato, cercano il secondo risultato utile consecutivo nel derby: non accade da oltre vent’anni. Fischio d’inizio alle 18, affidato all’arbitro friulano Luca Zufferli: di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Luciano Spalletti ripropone lo stesso undici visto nell’ultima di Champions League con lo Sporting CP, con una sola variazione: Rugani al posto di Gatti al centro della difesa. In attacco c’è Vlahovic, supportato da Conceicao e Yildiz. Nessun turno di riposo, a dispetto delle previsioni, per Thuram. Marco Baroni, che seguirà la partita dalla tribuna perché squalificato, regala un paio di sorprese: in attacco non c’è Adams al fianco del Cholito Simeone, ma Cyril Ngonge. In difesa, invece, torna confermato al posto di Tameze.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic Allenatore: Spalletti
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone Allenatore: Baroni (in panchina Colucci)
