Ufficiale Juventus, Vlahovic operato a Londra: lungo stop, spuntano i tempi di recupero

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, si è operato a Londra dopo il grave infortunio muscolare di cui è rimasto vittima. "L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo", fa sapere il club in una nota ufficiale. Lo stop dell'attaccante si aggira intorno alle 14 settimane, di conseguenza bisognerà aspettare almeno fino a marzo inoltrato prima di rivederlo in campo. (ANSA).