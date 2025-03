Juventus, Yildiz ci crede: "Lo Scudetto è un obiettivo"

L'esterno della Juventus Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita del match vinto contro l'Hellas Verona: "Noi siamo professionisti. Abbiamo dato il massimo e dobbiamo continuare. Lo scudetto è ovviamente un obiettivo ma dobbiamo pensare partita per partita". A Sky l'attaccante turco ha poi aggiunto: "Non credo che ci fosse paura, abbiamo giocato molto bene, tenendo il pallone e facendo una partita aggressiva. I nostri tifosi vogliono sempre vincere, abbiamo vinto e lo abbiamo fatto davvero bene oggi".

