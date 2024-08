Koopmeiners vuole la Juve a tutti i costi: inviato un altro certificato all'Atalanta

Dallo scorso 6 agosto Teun Koopmeiners non si allena con l'Atalanta. Quasi due settimane fa, per forzare il suo trasferimento alla Juventus, il centrocampista olandese ha deciso di andare ufficialmente allo strappo con la sua società di appartenenza e, da quel giorno, non si allena più agli ordini di Gasperini. All'indomani dello strappo, l'ex AZ Alkmaar ha fatto recapitare al suo club un certificato medico per stress che lo rende inabile al lavoro. E così sta andando avanti da allora: ieri Koopmeiners ha mandato il terzo certificato medico consecutivo alla sua società con la speranza che possa trattarsi dell'ultimo. A undici giorni dalla chiusura del calciomercato e con la Dea che ha preso sia Brescianini che Samardzic, la trattativa tra i due club può entrare nel vivo per una cifra che comunque non sarà distante dai 60 milioni di euro inizialmente richiesti dalla famiglia Percassi.

L'Atalanta insomma vive ore complicate. Stasera Gasperini farà il suo esordio in campionato al via del Mare di Lecce e lo farà con una squadra decimata, con undici giocatori a disposizione o poco più. Ieri è venuto meno anche Ademola Lookman, attaccante nigeriano che vorrebbe trasferirsi al PSG anche se nessuna offerta formale è ancora arrivata da Parigi (valutazione del cartellino di 45-50 milioni di euro). In questo caso nessun certificato medico, ma solo la richiesta di Lookman di non prendere parte alla sfida contro i ragazzi di Gotti perché deconcentrato a causa di un possibile addio.