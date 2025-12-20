L’assalto finale non basta: la Juve vince 2-1, altro ko in uno scontro diretto per la Roma

La Juventus vince lo scontro diretto per la Champions League, battendo la Roma 2-1 allo Stadium. Decisivi i gol di Conceiçao e Openda, alla prima rete in Serie A, mentre la rete di Baldanzi serve solo ad accorciare le distanze per i giallorossi. Spalletti esce vincitore dal confronto con Gasperini, consolidando il quinto posto in classifica. La Roma prova a fare la partita, ma i bianconeri restano sempre ben organizzati, contenendo le folate offensive degli avversari. Le occasioni latitano nella prima metà gara. La svolta arriva al 44’: Cambiaso serve di tacco un pallone perfetto per Conceiçao, che con un sinistro potente firma l’1-0 e manda la Juventus negli spogliatoi avanti.

Nel secondo tempo, la squadra di Spalletti gioca meglio e mantiene alta l’intensità nonostante i cambi di Gasperini per la Roma, che inserisce Bailey, Baldanzi e Ferguson. Al 70’ la Juventus raddoppia con Openda, bravo a finalizzare l’assist di McKennie. La Roma reagisce subito con Baldanzi, che trasforma una respinta di Di Gregorio e riapre momentaneamente la partita, ma nel finale la Juve sfiora ancora il tris con Yildiz, fermato dal palo. Finisce 2-1: una vittoria convincente per la Juventus, che manda un chiaro segnale in chiave Champions League.