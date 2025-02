L'Inter riacciuffa il Milan al 93': grande esultanza ma super-chance per il Napoli

Finisce 1-1 il derby di Milano tra Milan e Inter con i nerazzurri che acciuffano il pari al 93'. I nerazzurri rompono almeno la striscia negativa, anche se possono recriminare per il triplo palo colpito nel secondo tempo. È un risultato che non spegne la crisi della squadra di Sergio Conceiçao, rinforzato da un mercato che ha denunciato gli errori estivi. Quanto a Simone Inzaghi, di buono c'è l'aver acciuffato all'ultimo: nel duello con il Napoli, pur considerando il peso specifico di una gara del genere, sono due punti in meno che faranno molto comodo ad Antonio Conte. Era dal novembre 2021 che il derby di Milano non finiva in pareggio.

L'Inter passa subito: Barella libera Lautaro, che scarica su Dimarco ed è gol. Il Toro, però, scatta in fuorigioco: Chiffi non convalida. Pulisic e Barella regalano altri due acuti, poi la partita rallenta: col passare dei minuti, le due squadre di Milano si annusano e studiano, senza offrire grossi spazi. Al 24' Pavard chiude su Leao in area: fuorigioco del portoghese e intervento sul pallone del francese, nonostante le iniziali proteste milaniste. Il francese sarà ancora protagonista sul portoghese nel finale di frazione. Prima, però, le occasioni di Lautaro - che segna, ma in fuorigioco - e Reijnders: serve il miglior Sommer. È solo l'antipasto di quello che accade al 45': Abraham e Bennacer costruiscono, Leao sfonda a sinistra e crossa. Il portiere svizzero rinvia su Reijnders, che ringrazia e segna l'1-0 all'intervallo.

Tre pali, poi il pari di De Vrij. Conceicao cambia Bennacer con Jimenez a inizio ripresa, l'Inter entra bene sul campo di San Siro. Qualche scintilla all'ora di gioco: Lautaro segna su assist di Dumfries, vincitore di un contrasto su Theo. Chiffi non convalida: inizialmente si immagina la palla sia andata oltre la linea di fondo campo, ma è il fallo dell'olandese a costare il vantaggio all'Inter. Bisseck entra e sfiora il pari: solo il palo, dopo zuccata su calcio d'angolo, nega il gol al tedesco. È lo stesso palo, poco meno di venti minuti e diversi cambi dopo, a dire no a Thuram, che da due passi spaventa Maignan ma non riesce a riportare in parità la partita. Incredibile ma vero, a difendere la vittoria del Milan ci pensa sempre lo stesso palo, questa volta su colpo di testa di Dumfries - poi chiuso anche da un grande Maignan. L'assedio finale interista, però, dà i suoi frutti col marcatore meno atteso: è De Vrij, su assist di Zalewski dopo cross di Bisseck, a battere il portiere francese per l'1-1 definitivo.