L'Udinese torna a vincere, Torino ko: Zaniolo protagonista

Oggi alle 22:40Serie A
di Antonio Noto

L’Udinese ritrova il successo espugnando il campo del Torino con il punteggio di 2-1, grazie a una prestazione solida e concreta della squadra di Runjaic. I friulani indirizzano la gara già nel primo tempo, colpendo nei momenti chiave e sfruttando al meglio le occasioni create. Protagonista Zaniolo, decisivo nell’azione che sblocca il match, mentre Ekkelenkamp firma il raddoppio che mette in discesa la serata bianconera.

Il Torino prova a reagire nella ripresa, aumentando pressione e ritmo, ma fatica a trovare spazi contro un’Udinese ordinata. Solo nel finale i granata riescono ad accorciare le distanze con Casadei, riaprendo parzialmente la gara senza però completare la rimonta. Tre punti pesanti per l’Udinese, che ritrova fiducia e continuità, mentre il Toro esce dal campo con qualche rimpianto per una partita rimasta a lungo sotto controllo degli ospiti.