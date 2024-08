La Juve batte la Next Gen per 4-0: fischi per i ritmi bassi, bene Thuram

La Juventus vive una giornata di festa all’Allianz Stadium nella proverbiale amichevole in famiglia contro la Next Gen. Lo stadio è tutto esaurito per l’esordio da allenatore sulla panchina della Vecchia Signora di Thiago Motta. Il tecnico bianconero non ha grossi dubbi di formazione, perchè può contare soltanto su sedici giocatori con tre portieri. Prima di titolare per Douglas Luiz in quella che sarà la sua nuova casa.

Juve avanti 2-0 con Danilo e Weah, ma lo Stadium fischia.

Ritmi molto bassi nella prima frazione di gioco, dove la Juventus riesce a rendersi pericolosa soltanto in due occasioni con Yildiz e Gatti, ma Daffara è attento e respinge entrambe le conclusioni salvando la Next Gen. I ritmi calano ancora di più e il pubblico inizia a non apprezzare e partono i primi fischi allo Stadium. La curva non gradisce questo atteggiamento con alcuni cori contro le tribune. La Juventus, però, reagisce e trova il gol del vantaggio con Danilo che respinge un rinvio di Muharemovic e batte Daffara. Pochi minuti dopo Weah si mette in proprio e trova il raddoppio sfruttando anche l’errore del numero uno della formazione allenata da Paolo Montero. Un primo tempo non spumeggiante che non ha soddisfatto il pubblico sugli spalti.

Gran gol di Yildiz ad inizio secondo tempo.

Ad inizio ripresa, la Next Gen parte forte e Nonge calcia subito verso la porta di Pinsoglio, entrato al posto di Di Gregorio. Ma successivamente è la Juventus a prendere in mano la situazione e Douglas Luiz, da calcio d’angolo, vede Kenan Yildiz fuori area, lo serve e il turco al 38’ con un gran tiro porta la prima squadra sul 3-0. Al 43’ poi è Khéphren Thuram a lasciare a bocca aperte il pubblico dello Stadium. Il francese piazza uno splendido pallonetto da fuori area che si va ad insaccare. Nel frattempo Thiago Motta fa i primi cambi escono Thuram, Yildiz e Danilo ed entrano Fagioli, Sekulov e Cabal. Intanto anche Vlahovic si fa vedere dalle parti di Daffara senza però trovare la porta. Al 55’ minuto, però, il popolo juventino pone fine alla partita. Infatti, il finale è un grande classico con l'invasione di campo che ricorda i vernissage di Villar Perosa di un tempo.