La Juve torna a vincere: 3-1 contro l'Udinese con un rigore "alla Di Lorenzo"
Termina sul risultato di 3-1 la sfida dello Stadium tra Juventus e Udinese, valida per la nona giornata di Serie A. In attessa dell'ufficialità di Luciano Spalletti, il tecnico ad interim Brambilla riporta al successo ai bianconeri dopo un digiuno durato otto partite. La sblocca Vlahovic dal dischetto, Zaniolo pareggia i conti a fine primo tempo, l'equilibrio dura sino al 67esimo quando Gatti riporta i suoi avanti; nel finale, Yildiz si guadagna un calcio di rigore allargando la gamba come Di Lorenzo contro l'Inter, rigore poi trasformato dallo stesso turco.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 18:30:
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 21 (9)
3. Milan - 18 (9)
4. Como - 16 (9)
5. Inter - 15 (8)
6. Juventus - 15 (9)
7. Bologna - 14 (8)
8. Atalanta - 13 (9)
9. Udinese - 12 (9)
10. Lazio - 11 (8)
11. Cremonese - 11 (8)
12. Torino - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (9)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (9)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)
