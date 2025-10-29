Il Bologna non accelera, il Torino al 4° risultato utile di fila: finisce 0-0 al Dall'Ara
Terminas sul risultato di 0-0 il match del Dall'Ara tra Bologna e Torino, valido per la nona giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano non riesce ad accelerare in classifica, prendendosi solo un punto che vale comunque un sesto posto al momento a pari punti con la Juventus, mentre i granata mettono in fila il quarto risultato utile consecutivo.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 20:45:
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 21 (9)
3. Milan - 18 (9)
4. Inter - 18 (9)
5. Como - 16 (9)
6. Juventus - 15 (9)
7. Bologna - 15 (9)
8. Cremonese - 14 (9)
9. Atalanta - 13 (9)
10. Udinese - 12 (9)
11. Torino - 12 (9)
12. Lazio - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (9)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (9)
18. Fiorentina - 4 (9)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (9)
