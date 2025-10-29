L'Inter schiaccia un'innocua Fiorentina: 3-0 a San Siro. Pioli verso l'esonero?
Termina sul risultato di 3-0 il match di San Siro tra Inter e Fiorentina, valido per la nona giornata di Serie A. I viola reggono fino all'ora di gioco, quando poi crollano soprattutto mentalmente sotto i colpi dei nerazzurri: prima segna Calhanoglu dalla distanza, poi Sucic e infine il turco da calcio di rigore sigla il tris. La squadra di Cristian Chivu si mantiene a meno tre punti dalla vetta, mentre appare a serio rischio la posizione di Stefano Pioli che anche oggi ha messo in campo una formazione innocua.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 20:45:
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 21 (9)
3. Milan - 18 (9)
4. Inter - 18 (9)
5. Como - 16 (9)
6. Juventus - 15 (9)
7. Bologna - 15 (9)
8. Cremonese - 14 (9)
9. Atalanta - 13 (9)
10. Udinese - 12 (9)
11. Torino - 12 (9)
12. Lazio - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (9)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (9)
18. Fiorentina - 4 (9)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (9)
