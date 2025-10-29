Como, Fabregas verso il Napoli: "Vittoria che dà identità. Vediamo il calcio in altra maniera"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, prossimo avversario del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.

Una vittoria diversa rispetto alle gare casalinghe con Cremonese e Genoa. Contro squadre simili al Verona eravate andati in vantaggio, poi il pareggio e non eravate riusciti a chiuderla. Oggi invece 2-1 e poi 3-1. Le fa piacere essere riusciti a vincere questo tipo di partita?

"Abbiamo giocato con undici tutta la partita. Nelle altre due partite che mi ha detto, Genoa e Cremonese, abbiamo preso due gol mentre eravamo con dieci, che è sempre un po' più difficile. Questo penso sia un dettaglio che si deve spiegare perché è molto importante. Sulla magia di Nico Paz, dipende. Se parliamo di magia solo fare gol e assist, ho visto dettagli di qualità anche a centrocampo. Oggi con il campo piovendo, il terreno è più bagnato. Capisco che chi non ha giocato in questa condizione fatica a comprendere la difficoltà, perché è molto diverso come ti viene la palla bagnata, che ti arriva più veloce del normale. Fare quello che fa lui è molto difficile. Ringrazio tutti i miei giocatori perché oggi era una vittoria molto difficile e continuiamo a crescere".

Parliamo di Caqueret, che sbaglia in occasione del gol subito ma poi ripete quella giocata continuamente senza paura. Questo è molto positivo a livello di mentalità della squadra, che non ha paura di sbagliare e non si fa condizionare dall'errore:

"Questo è importante collettivamente. Ovviamente, questo alcuni giorni dovrebbe succedere perché siamo una squadra che gioca da dietro, che gioca in una maniera diversa. È un'altra maniera di vedere il calcio, di giocare il calcio. Oggi abbiamo sbagliato in un'azione dove non abbiamo letto bene il movimento giusto, però io chiedo questo. Non è uno sbaglio di Caqueret, non è uno sbaglio di nessuno, è uno sbaglio mio perché questa è la nostra mentalità. Ciò che mi piace di più è quello che hai detto tu: si sbaglia, si sbaglierà ancora, però dobbiamo continuare con questo perché questa oggi è una vittoria che ti dà più identità. La cosa più facile quando si sbaglia così è avere paura, iniziare a pensare di più. Loro giocavano a contropiede, difendendo basso, non ti fanno entrare al gol. La cosa più facile è mollare, diventare come loro, giocare più diretto, più lungo. Noi abbiamo continuato: due partite di fila dove abbiamo il 72% del possesso. Questo è tanto e avere quella continuità per continuare a crescere è importante".