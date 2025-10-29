Inter, Esposito: "Ko col Napoli? Dimostriamo che è solo un incidente di percorso"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando tra i vari temi anche dell'ultima sconfitta contro il Napoli: "Il calcio è bello perché ti dà subito l'occasione di rifarti e stasera abbiamo il modo di dimostrare che è stato solo un piccolo incidente di percorso. Le sconfitte non piacciono mai a nessuno, fanno sempre male, ma oggi possiamo già voltare pagina".

Sulla prima gioia a San Siro: "So che il gol non è ancora arrivato in questo stadio incredibile e non vedo l'ora che arrivi però io penso prima di tutto alla prestazione, a fare la mia partita e portare a casa i tre punti. Se poi il gol arriva questa sera è ancora meglio".

Come sta vivendo questi primi passi con l'Inter? "Se giochi all'Inter devi sapere di avere pressioni e responsabilità. Ma ben vengano entrambe, le ho sognate sin da bambino, impossibile tirarsi indietro proprio ora. Mi prendo le responsabilità e le pressioni che ci sono e provo a fare al massimo tutti i giorni quello che so fare. Quello che arriva dopo è un di più".