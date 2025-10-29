Foto Serie A, classifica: l'Inter vince e si mantiene a -3 da Napoli e Roma

vedi letture

Terminati i match delle 20:45 di questo turno infrasettimanale, l'Inter vince contro la Fiorentina e mantiene invariata la distanza di tre punti dalle capoliste Napoli e Roma; solo un pareggio invece per il Bologna che non riesce a dare un'accelerata alla sua classifica, mentre la Cremonese continua a sorprendere battendo il Genoa e portandosi sempre più distante dalla zona retrocessione.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 20:45:

1. Napoli - 21 punti (9 partite)

2. Roma - 21 (9)

3. Milan - 18 (9)

4. Inter - 18 (9)

5. Como - 16 (9)

6. Juventus - 15 (9)

7. Bologna - 15 (9)

8. Cremonese - 14 (9)

9. Atalanta - 13 (9)

10. Udinese - 12 (9)

11. Torino - 12 (9)

12. Lazio - 11 (8)

13. Sassuolo - 10 (8)

14. Cagliari - 9 (8)

15. Parma - 7 (9)

16. Lecce - 6 (9)

17. Verona - 5 (9)

18. Fiorentina - 4 (9)

19. Pisa - 4 (8)

20. Genoa - 3 (9)