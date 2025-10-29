Serie A, classifica: l'Inter vince e si mantiene a -3 da Napoli e Roma
Terminati i match delle 20:45 di questo turno infrasettimanale, l'Inter vince contro la Fiorentina e mantiene invariata la distanza di tre punti dalle capoliste Napoli e Roma; solo un pareggio invece per il Bologna che non riesce a dare un'accelerata alla sua classifica, mentre la Cremonese continua a sorprendere battendo il Genoa e portandosi sempre più distante dalla zona retrocessione.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 20:45:
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 21 (9)
3. Milan - 18 (9)
4. Inter - 18 (9)
5. Como - 16 (9)
6. Juventus - 15 (9)
7. Bologna - 15 (9)
8. Cremonese - 14 (9)
9. Atalanta - 13 (9)
10. Udinese - 12 (9)
11. Torino - 12 (9)
12. Lazio - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (9)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (9)
18. Fiorentina - 4 (9)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (9)
