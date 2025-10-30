Prima pagina Il Mattino: "Anguissa e McTominay: i centro-bomber"

vedi letture

"Anguissa e McTominay: i centro-bomber", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento ai due centrocampisti azzurri che continuano a segnare gol su gol. Il sommario: "La Roma aggancia il Napoli: duello in vetta alla classifica". Al centro, l'omaggio in memoria di James Senese: "E sona mo'. Addio a James Sense, gigante del sax e 'Nero a metà' con Pino Daniele". Di seguito la prima pagina integrale.