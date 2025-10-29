Spalletti-Juve, Romano annuncia: "Documenti firmati! Ecco i dettagli del contratto"

È ormai questione di ore perché venga ufficializzato Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, con un tweet sul suo profilo X ha annunciato: "Tutti i documenti sono stati approvati: Luciano Spalletti firma come nuovo allenatore della Juventus fino a giugno 2026, con possibilità di prolungamento in caso di qualificazione alla Champions League 2026/27".