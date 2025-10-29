Favola Cremonese, incubo Genoa: la squadra di Nicola vince 2-0 al Ferraris
Termina sul risultato di 0-2 il match del Ferraris tra Genoa e Cremonese, valido per la nona giornata di Serie A. Continua la favola della squadra di Davide Nicola che grazie alla doppietta di Federico Bonazzoli trova un'altra vittoria fondamentale e, da neopromossa, sale a 14 punti dopo sole nove giornate. Incubo invece per la formazione di Patrick Vieira, ferma in fondo alla classifica a quota tre, ancora senza successo.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 20:45:
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 21 (9)
3. Milan - 18 (9)
4. Inter - 18 (9)
5. Como - 16 (9)
6. Juventus - 15 (9)
7. Bologna - 15 (9)
8. Cremonese - 14 (9)
9. Atalanta - 13 (9)
10. Udinese - 12 (9)
11. Torino - 12 (9)
12. Lazio - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (9)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (9)
18. Fiorentina - 4 (9)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (9)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro