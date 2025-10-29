Favola Cremonese, incubo Genoa: la squadra di Nicola vince 2-0 al Ferraris

Ieri alle 22:50Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 0-2 il match del Ferraris tra Genoa e Cremonese, valido per la nona giornata di Serie A. Continua la favola della squadra di Davide Nicola che grazie alla doppietta di Federico Bonazzoli trova un'altra vittoria fondamentale e, da neopromossa, sale a 14 punti dopo sole nove giornate. Incubo invece per la formazione di Patrick Vieira, ferma in fondo alla classifica a quota tre, ancora senza successo.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i match delle 20:45:
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 21 (9)
3. Milan - 18 (9)
4. Inter - 18 (9)
5. Como - 16 (9)
6. Juventus - 15 (9)
7. Bologna - 15 (9)
8. Cremonese - 14 (9)
9. Atalanta - 13 (9)
10. Udinese - 12 (9)
11. Torino - 12 (9)
12. Lazio - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (9)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (9)
18. Fiorentina - 4 (9)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (9)