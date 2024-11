La Juventus continua a perdere pezzi: problema muscolare per McKennie

Anche nella giornata di oggi, sia Douglas Luiz che Dusan Vlahovic hanno proseguito nei propri programmi di allenamento personalizzati, non lavorando quindi con i compagni alla Continassa in vista della sfida di Champions League contro l'Aston Villa in programma mercoledì sera a Birmingham.

L'ulteriore novità riguarda Weston McKennie: lo statunitense quest'oggi non si è allenato per via di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con una decisione in merito alla sua presenza con l'Aston Villa che sarà presa solo nella giornata di domani. McKennie, ricordiamo, in caso di confermata assenza di Vlahovic è una delle possibilità per il ruolo di riferimento offensivo, con Koopmeiners e Weah che sono le altre alternative in mano a Thiago Motta.