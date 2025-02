La Juventus rischia di perdere Vlahovic a zero: mossa dell'agente, i dettagli

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto. L'attaccante serbo classe 2000 dall'arrivo di Kolo Muani ha perso notevolmente importanza nella scala di gerarchie di Thiago Motta e lo si è visto in modo particolare anche nell'ultima uscita al 'Sinigaglia', perché nella vittoria per 2-1 contro il Como non ci ha messo piede né faccia. Immobile in panchina per tutti i novanta minuti.

Molto dipende da Kolo Muani, ma tanto anche dal capitolo rinnovo. Vlahovic non ha ancora deciso se proseguire sulla stessa strada della Juventus oppure se separarsi dal club bianconero per cercare fortuna altrove, nonostante sia in scadenza nel 2026. E il meeting rinviato dalla dirigenza della 'Signora' nel mercato invernale verrà recuperato tra un mese: a quel punto, informa la Gazzetta dello Sport, si verrà a capo della situazione, ma al momento il suo entourage sta cercando di ottenere un ingaggio simile a quello attuale (10,5 milioni).

La sua situazione potrebbe complicarsi ulteriormente per la Juve, con il rischio di svalutazione di Vlahovic, attualmente stimato tra i 40 e i 50 milioni, ben lontano dai 70 milioni spesi per prelevarlo dalla Fiorentina. Il ribasso del cartellino, unito alla decisione di non accettare un rinnovo al ribasso, potrebbe rendere difficile per la 'Signora' trovare acquirenti in estate. D'altronde senza prolungamento l'agente Darko Ristic sarebbe chiamato a portare offerte importanti al club bianconero, mentre quest'ultimo dovrebbe assicurarsi un nuovo attaccante.