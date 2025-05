Infortunio Lautaro, sensazioni negative: rischia lungo stop, stagione finita?

Non sono positive le sensazioni per Lautaro Martinez dopo l'infortunio contro il Barcellona in Champions League. Solo oggi ci saranno novità dopo gli esami, ma per Sportmediaset c'è il rischio di un lungo stop.

"Scontata l'assenza contro il Verona, al momento Lautaro non viene considerato arruolabile per la partita che potrebbe consegnare all'Inter la finale di Champions League. Una vera tegola, proprio ora che era rientrato Thuram: una sorta di maledizione che nell'ultimo periodo sembra impedire alla ThuLa di scendere in campo con continuità".