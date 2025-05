Ultim'ora Cds: "Clamoroso Inter-Ultras, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: 1 turno di stop col Verona"

"Il caso dei rapporti tra gli ultras milanesi con Inter e Milan arriva a una prima importante conclusione sul filone sportivo: l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, e il centrocampista Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la procura federale una giornata di squalifica in campionato, da scontare subito contro il Verona, per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva". Lo si legge nella versione online del Corriere dello Sport.

"Non è stata riscontrata nessuna irregolarità per quanto riguarda Marotta, il presidente e dunque legale rappresentante dell’Inter: quando ha incontrato i tifosi lo ha fatto avvisando con una PEC sia la digos sia la procura federale per motivi di ordine pubblico La posizione di Zanetti, vice presidente dell'Inter, è la meno grave tra quelle finite sotto la lente della procura Figc".