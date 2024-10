Ufficiale La Nazionale fa male anche al Lecce: Marchwinski ko, salta il Napoli?

Lecce in campo per preparare la sfida con la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15.00 al Via del Mare. Squadra impegnata nel pomeriggio di oggi in una seduta di allenamento sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Oltre a Bonifazi, assenti Coulibaly e Rafia che faranno rientro in sede in serata dopo gli impegni con le rispettive Nazionali.

Marchwiński a riposo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra accusato in Nazionale mentre Banda, Berisha, Burnete e Hasa hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani è in programma una seduta di allenamento mattutina sempre ad Acaya.