La Roma ha deciso, Malen sarà riscattato: cifre e dettagli dell'affare

vedi letture

La Roma ha già deciso di riscattare Donyell Malen. L'attaccante olandese è fra i migliori acquisti della sessione di mercato invernale, con i giallorossi che vogliono confermarlo per la prossima stagione, qualsiasi sia il posto in classifica. Perché l'obbligo di riscatto scatterebbe solamente con la qualificazione in Champions e non con un'eventuale partecipazione alla sola Europa League. Così dopo avere versato 2 milioni di euro durante gennaio, ecco che altri 25 verranno aggiunti per il riscatto. C'è anche una percentuale sulla futura rivendita a favore dell'Aston Villa, cioè il 10%. Difficile pensare Malen con la maglia di un'altra squadra, come potrebbe essere la Juventus.

Malen ha convinto tutti

L'olandese quindi diventerà un capo saldo della squadra di Gian Piero Gasperini anche per la prossima stagione, con gli stessi Friedkin che vogliono ripartire da un centravanti affidabile e che sia già ampiamente collaudato in Serie A con la maglia della Roma. Finora Malen ha avuto un inizio straordinario, tanto che solo Batistuta - nella sua esperienza nella Capitale - aveva fatto meglio nelle prime nove partite giocate. "Se mi aspettavo un impatto così con l'Italia? Sapevo quali erano le mie qualità e sapevo che potevo fare bene. Certe volte c'è più spazio, certe volte ce n'è meno, ma è difficile segnare in qualsiasi campionato. Rigori? Non sono un grandissimo esperto, ma posso segnare e posso fare bene".