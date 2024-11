La Roma non cambia: Friedkin avanti con Juric

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - La Roma prosegue nella sua linea dando fiducia - magari a termine - al tecnico Ivan Juric. E' quanto trapela da Trigoria, con il club giallorosso che conferma la posizione già assunta la scorsa settimana: dopo ore di riflessioni i Friedkin avrebbero comunque deciso di proseguire con l'allenatore croato, dando fiducia a lui e alla squadra garantendo tutto il sostegno necessario.

Una fiducia che appare sempre a tempo perché la proprietà non è ovviamente soddisfatta dei risultati, per questo si aspetta un deciso cambio di tendenza già nelle prossime due partite contro Union Saint Gilloise e Bologna. I Friedkin sono in contatto costante con il club a Trigoria e continueranno a monitorare nei prossimi giorni. Intanto Juric ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Domani la rifinitura prima della sfida in Europa League. (ANSA).