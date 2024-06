La Roma rischia di perdere Dybala: nodo clausola e spunta il Man United

vedi letture

Paulo Dybala non è ancora stato chiamato dalla Roma per intavolare una trattativa per il rinnovo, che eliminerebbe la clausola

Paulo Dybala non è ancora stato chiamato dalla Roma per intavolare una trattativa per il rinnovo, che eliminerebbe la clausola che scatterebbe nel mese di luglio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, qualsiasi club internazionale potrà dunque prelevarlo per 12 milioni di euro. La dirigenza, a partire dal CEO Lina Souloukou e dal nuovo responsabile dell'area tecnica giallorossa Florent Ghisolfi, stanno studiando il da farsi, considerando anche l'opinione di Daniele De Rossi.

L'agente della Joya si aspetta una chiamata quando la Roma comincerà la sua preparazione a Trigoria, a meno che il Manchester United, come scrivono in Argentina, non decida di mettere prima sul piatto i soldi richiesti. I Red Devils sono interessati, soprattutto perché a volere il fantasista è proprio il tecnico Erik ten Hag. La Premier League alletta il giocatore, anche se l'ingaggio superiore ai 6,5 milioni di euro annui frena l'interesse delle big.