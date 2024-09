Lazio, altra guerra di Lotito coi tifosi sul caro biglietti: "In linea con le altre di A"

È polemica per il caro biglietti nel mondo Lazio, dopo la pubblicazione da parte della società biancoceleste dei prezzi per la partita del 16 settembre contro l'Hellas Verona. Non un big match e di lunedì sera, i tifosi a tinte biancocelesti sono infuriati per la conferma delle tariffe decise per il Milan a fine agosto invece del ritorno a quelle viste per l'esordio contro il Venezia. Rincari registrati al 60% per ogni settore dell'Olimpico rispetto alla stessa partita del campionato scorso.

Sul tema si sofferma anche l'edizione odierna de Il Messaggero, che riporta anche qualche dichiarazione di stizza apparsa online da parte di tifosi della Lazio: "Non si fa il nostro bene", c'è chi scrive. E poi ancora qualcuno (si) chiede, con fare ironico: "Quindi le nostre sfide di cartello sono quelle con il Verona?".

Una scelta che rischia di inasprire gli animi, già abbastanza accesi da un'estate sui generis sul mercato. L'ufficio marketing da par suo rimanda ogni responsabilità al presidente Claudio Lotito. E il quotidiano riporta proprio qualche virgolettato dello stesso Lotito: "Gli aumenti sono in linea rispetto al resto della Serie A, anche in relazione alle spese crescenti, e sono comunque successivi a tutte le promozioni che abbiamo fatto. Chi si è abbonato, paga meno". E a proposito di abbonamenti, va anche ricordato che in tal senso la Lazio, con 28.400 tessere staccate, è la quarta forza del campionato di Serie A.