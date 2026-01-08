Ufficiale
Lazio, annunciato il sostituto di Castellanos: arriva dal Salisburgo
TuttoNapoli.net
Colpo in attacco per la Lazio, che per circa 13 milioni di euro ha messo sotto contratto l'attaccante serbo Petar Ratkov. Il classe 2003, proveniente dal Salisburgo, sarà il nuovo numero 20 dei capitolini andando a sostituire Valentin El Taty Castellanos nel reparto avanzato di mister Sarri.
Il comunicato ufficiale della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo".
