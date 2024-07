Lazio attiva sul mercato: pensa a Greenwood e alla rivelazione del campionato

La Lazio è attivissima sul mercato, di gran lunga il club che si è mosso di più in Serie A in queste prime settimane d'estate: Lotito ha già chiuso per Noslin (ufficiale domenica), per Tchaouna (ufficiale ieri) e per Dele-Bashiru (ufficialità ad ore), ora prova a spingersi anche oltre. Secondo il Corriere dello Sport il club biancoceleste ha chiesto informazioni al Genoa per Albert Gundmundsson. Il Genoa chiede 30 milioni, 25 li aveva rifiutati a gennaio dalla Fiorentina. Ora sull'islandese ci sono anche Juve, Inter, Napoli e Roma.

Per Greenwood ha offerto 20 milioni più il 50% di rivendita futura da riconoscere allo United. Al Genoa potrebbe proporre una formula simile, ci sono anche voci su Cancellieri contropartita. Il club ligure punta a fare jackpot, ha venduto il portiere Martinez all’Inter per 15 milioni con i bonus e Gudmundsson può portare nelle casse una cifra record, evidenzia il Corriere dello Sport.