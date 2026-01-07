Ultim'ora

Lazio, blitz per Taylor (che piaceva al Napoli): affare avviato per l'erede di Guendouzi
di Fabio Tarantino

Kenneth Taylor, blitz a sorpresa della Lazio. Avendo appena ceduto Guendouzi al Fenerbahce, la formazione biancoceleste ora lavora all'arrivo del sostituto. Si parlava di Fabbian ma ora spunta a sorpresa il centrocampista dell'Ajax che in passato era stato accostato anche al Napoli. Secondo VoetbalPrimeur la trattativa sembra essere già a buon punto tra i club, che trattano per arrivare quanto prima a una conclusione. Affare complessivo da circa 15 milioni di euro. 