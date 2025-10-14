Lazio, infortunio Castellanos: rischia un lungo stop, i tempi di recupero

Continua l'emergenza infortuni in casa Lazio e il problema si sposta ora in attacco dove Valentin Castellanos, che si era fermato venerdì scorso nell'ultimo allenamento della settimana, ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Una diagnosi che prevede uno stop compreso tra i 45 e i 60 giorni, con il rientro ipotizzabile solo dopo la prossima sosta per le nazionali.

Lo riporta la redazione di Sky Sport. Castellanos in stagione aveva raccolto fin qui 6 presenze con 2 gol e 3 assist all'attivo. Il paradosso per la squadra di Sarri è che il suo sostituto, Dia, non è al top, dunque per l'ex allenatore del Napoli valutazioni in corso in chiave formazione per le prossime partite.