Lazio, Lotito nega un caso Tudor: "Divorzio imminente? Sono tutte falsità!"

Dopo le voci che si sono susseguite in questi giorni su un presunto gelo tra Igor Tudor e la Lazio, dovuto a differenti vedute sui programmi per il futuro, Claudio Lotito, presidente biancoceleste, è intervenuto ai taccuini de Il Messaggero per fare chiarezza: "Divorzio imminente e anticipato? Lo ribadisco, sono tutte falsità per destabilizzare il nuovo ciclo che stiamo costruendo con lui, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e non ha espresso alcuna titubanza a proseguire il nostro rapporto".

Filtra la stessa versione anche dall'entourage dell'allenatore, che è a Spalato a casa in vacanza da lunedì, ma comunque è rimasto in costante contatto al telefono con il direttore sportivo Angelo Fabiani. L'ex OM è soddisfatto dell'andamento dell'ultimo incontro, in cui gli è stato promesso che sarà accontentato. Addirittura è talmente sereno che potrebbe ripresentarsi a Roma direttamente per le visite mediche prima del ritiro di Auronzo.

Nel corso della sua carriera Tudor ha ricoperto il ruolo di vice allenatore all'Hajduk Spalato, alla Croazia e alla Juventus, mentre è stato il tecnico dell'Hajduk Under 17, dell'Hajduk Spalato, del PAOK,del Karabukspor, del Galatasaray, dell'Udinese, ancora dell'Hajduk, del Verona, del Marsiglia e oggi lo è della Lazio. Nel suo palmares vanta una Coppa di Croazia.