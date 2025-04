Ufficiale Lazio-Parma, le formazioni: Castellanos-Dia sfidano Pellegrino-Bonny

Sono state rese note le scelte ufficiali degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Lazio e Parma, posticipo della 34ª giornata di Serie A. Sia Baroni che Chivu si affidano alla doppia punta: Castellanos-Dia da un lato, Pellegrino-Bonny dall'altro. Nei biancocelesti ancora out Provedel, gioca Mandas, tra i ducali invece solo panchina per Man.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Delprato; Hainaut, Keita, Sohm, Ondrejka, Valeri; Pellegrino, Bonny. Allenatore: Chivu.